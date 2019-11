Sei gol e quindici assist in ventuno presenze, soltanto finora. Non sorprende dunque che Hakim Ziyech abbia attirato l’interesse delle big europee, in primis del Tottenham. Come riporta stamane la BBC, infatti, gli Spurs avrebbero individuato proprio nell’esterno d’attacco dell’Ajax il perfetto sostituto di Christian Eriksen, in scadenza di contratto e in cerca di una nuova sfida professionale. L’offerta è pronta, il classe ’93 è un obiettivo concreto di mister Pochettino.