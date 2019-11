Bayern, Neuer non chiude al ritorno di Pep: “Vediamo che accadrà”

Il portiere del Bayern Monaco Manuel Neuer non ha escluso un ritorno di Pep Guardiola, ora al Manchester City, sulla panchina del club tedesco. Un’ipotesi lanciata dalla Bild questa mattina e che il calciatore tedesco, come riporta Sky Sports, commenta così: “Vedremo cosa accadrà, sarà la dirigenza del Bayern a decidere. Penso che presto faranno una dichiarazione sul futuro tecnico. – spiega Neuer – Al momento sta andando tutto bene, con Flick e il suo staff stiamo lavorando duramente in questi giorni e abbiamo già ottenuto dei discreti risultati”.