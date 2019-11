Thierry Henry ha incensato il connazionale Kylian Mbappé che vede come suo possibile erede anche tra i top scorer della Nazionale francese: “Alzerà di molto il livello della squadra e i record della Nazionale se non avrà infortuni e resterà a lungo con i Bleus. Ne parleremo per i prossimi 20 anni perché sta facendo cose incredibili. Spero di vederlo ancora in campo anche tra 15-20 anni visto che alcuni campioni, come Ibrahimovic per esempio, ormai riescono a giocare fino a quasi 40 anni”.