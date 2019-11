Infantino dà il benvenuto a Wenger: “È tra i più rispettati nel calcio”

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha parlato al sito ufficiale per commentare il nuovo ruolo di Arsene Wenger, nominato oggi come capo dello sviluppo globale della stessa Federazione: “La profonda conoscenza e passione di Wenger per i diversi aspetti del nostro gioco lo distingue come una delle personalità più rispettate nel calcio. Sono lieto di dargli il benvenuto nella squadra. Da quando sono arrivato alla FIFA, abbiamo posto il calcio al centro della nostra missione, sforzandoci di imparare da chi conosce lo sport dentro e fuori: Arsene è qualcuno che, con la sua visione strategica, competenza e duro lavoro, ha dedicato la sua vita al calcio. Questo è solo un altro esempio di come continuiamo a rafforzare il nostro obiettivo di riportare la FIFA nel calcio e il calcio nella FIFA”.