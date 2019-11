Juventus, tutte le big d’Europa su Emre Can. Servono almeno 40 milioni

Per Emre Can si muove il Bayern Monaco: il tedesco, che intende ritrovare continuità pure in ottica Nazionale, in previsione di Euro2020, piace anche anche al Borussia Dortmund, ma lo scenario internazionale potrebbe regalare ai bianconeri una vera e propria asta al rialzo, stando al Corriere dello Sport. Anche Barcellona, PSG e Manchester United sono sulle sue tracce. I bianconeri puntano ad ottenere almeno 40 milioni, anche perché in estate lo scenario muterà. Entrerà infatti in vigore la clausola rescissoria da 50 milioni valida soltanto per l’estero.