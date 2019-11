Napoli, accordo con Milik ad un passo: proposta clausola da 120 mln

Il Corriere dello Sport oggi in edicola aggiorna sulla situazione contrattuale di Arkadiusz Milik, vicinissima alla risoluzione: manca l’accordo definitivo sulla clausola rescissoria valida per l’estero, ma gli scogli principali sembrano superati. Il club azzurro ha proposto d’inserirne una da 120 milioni di euro. Il giocatore comunque è orientato a mettere tutto nero su bianco al più presto, questo è certo, e dunque l’idea dominante è che la situazione sarà chiara nei dettagli e ufficializzata in tempi relativamente brevi.