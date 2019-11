Roma, in uscita Perotti e Juan Jesus per risparmiare sugli ingaggi

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Roma è prevista anche qualche operazione in uscita per alleggerire i conti. Tra i giocatori in partenza ci sono Diego Perotti e Juan Jesus, senza dimenticare il caso legato ad Alessandro Florenzi che dipenderà dalle prossime scelte di Paulo Fonseca. Se la Roma riuscisse a piazzare i due esuberi, risparmierebbe circa 8 milioni lordi per Perotti fino al 2021, più 2 residui per Juan Jesus che va in scadenza a giugno. Sarebbe un supporto prezioso in attesa delle cessioni di giugno.