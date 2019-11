Kluivert: “Penso che De Ligt si sia pentito di aver scelto la Juve”

“Credo che De Ligt si sia pentito di essere andato alla Juventus”. Intervistato dal Mundo Deportivo, Patrick Kluivert, attuale direttore generale delle giovanili del Barcellona, ha parlato anche di Matthijs De Ligt, a lungo trattato dai catalani prima del suo trasferimento alla Juventus: “Se ho provato a convincerlo? No, ma gli ho detto tante cose belle di Barcellona, sia come club che come città. Però alla fine decidono il giocatore e il suo agente. Magari ora si è un po’ pentito, però alla fine va così. D