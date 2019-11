Nelle prossime ore l’incontro Sarri-CR7. La Juve vuol tornare alla normalità

Un confronto atteso da una decina di giorni, quello di casa Juventus fra Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo. Un faccia a faccia che per la Gazzetta dello Sport andrà in scena fra oggi e domani, con la possibile tempesta annunciata nell’immediato post partita contro il Milan che sembra oramai essersi dissolta. E il caso rientrato, almeno pubblicamente.

CR7 non aveva preso bene la sostituzione ed era rientrato direttamente negli spogliatoi per poi partire per il Portogallo senza ulteriori chiarimenti. Come detto il tempo sembra aver fatto il proprio dovere, smorzando le tensioni e riportando un po’ di serenità. Ronaldo è atteso oggi per l’allenamento, ma non è escluso che la Juventus gli conceda qualche ora in più di riposo per riaverlo a disposizione domani (come con i nazionali italiani). A prescindere da quando sarà, c’è attesa per vedere la sua decisione: chiederà scusa a squadra e allenatore? O farà scorrere il tutto senza giustificazioni ma pure senza ulteriori problemi?