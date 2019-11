Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul sogno Kylian Mbappé per la Juventus. Nasser Al-Khelaifi, numero uno del Paris Saint-Germain, non ha però intenzione di vendere e far partire il miglior prospetto per il futuro del giocatore. Lo stesso ha fatto peraltro già in estate opponendosi all’addio di Neymar destinazione Barcellona. Per la Juventus il costo stimato totale sarebbe di 380 mmilioni di euro ma il PSG prepara per Mbappé un faraonico rinnovo fino al 2024 da quasi 50 milioni all’anno.