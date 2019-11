Secondo quanto riportato dal Daily Mail, José Mourinho ha firmato un accordo col Tottenham che lo porterà a guadagnare il doppio rispetto a Mauricio Pochettino. 15 milioni di sterline (17,5 milioni di euro) a stagione fino al 2023. Si tratta di un ritorno a Londra per lo Special One, dopo aver guidato in due occasioni il Chelsea.