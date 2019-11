Il Milan non molla la presa per Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Mino Raiola, agente del giocatore, dovrebbe arrivare a Milano fra mercoledì e giovedì e dovrebbe incontrare la dirigenza rossonera. Lo svedese dovrebbe decidere il proprio futuro a metà dicembre ma non è detto che la risposta potrebbe arrivare anche prima.