Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto il giocatore del Sassuolo Manuel Locatelli dopo il ko contro la Lazio: “Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra fortissima, cercando di fare il nostro gioco. C’è tanto rammarico, non meritavamo di perdere così. Ora dobbiamo capire cosa non è andato perché è una cosa che ci è già successa. Dispiace perché avevamo lavorato bene in settimana”.