Per la Gazzetta dello Sport non esistono dubbi. L’Inter, tramite Giuseppe Marotta, ha già detto no alla possibilità di far arrivare a gennaio Arturo Vidal. Il cileno enlla serata di ieri aveva aperto al possibile addio al Barça già a gennaio, ma per il quotidiano l’ipotesi Inter non è percorribile. Conte darebbe il proprio via libera, ma l’idea della società è quella di investire su giocatori futuribili che siano buoni anche per il presente. E il profilo di Vidal non rientra in quest’ottica.