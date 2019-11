Napoli, multe confermate. Il patron può cambiare idea solo in un caso

E’ andato in scena nella giornata di ieri il tanto atteso incontro in casa Napolitra il presidente Aurelio De Laurentiis e la squadra. Dopo l’ammutinamento del 5 novembre, il numero uno del club partenopeo per la prima volta ha incontrato i suoi calciatori e ha chiesto loro di invertire la rotta in campionato e replicare, adesso, anche in Serie A prestazioni come quella di martedì scorso contro il Liverpool.

Multe confermate – L’incontro durato circa un’ora è andato in scena nel centro sportivo sotto gli occhi dell’allenatore Carlo Ancelotti, del ds Giuntoli, del vice-presidente Edo De Laurentiis e dell’ad Chiavelli. La società ha confermato la scelta di comminare le multe che adesso saranno valutate dal Collegio Arbitrale, ma forse – si legge sul ‘Corriere dello Sport’ – potrebbe ripensarci al termine del prossimo ciclo di partite che inizierà domani al San Paolo con il Bologna e si concluderà il 22 dicembre in Emilia con il Sassuolo. Se la squadra dimostrerà sul campo di aver appreso la lezione e invertirà la rotta in campionato ecco che, a quel punto, non sarebbe da escludere un passo indietro.