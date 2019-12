Raggiunto da Sky a margine della serata di ieri, in cui ha premiato Gasperini come miglior allenatore della passata stagione al Gran Galà del Calcio, il ct Roberto Mancini ha parlato del nuovo corso dell’Italia: “Sono convinto della forza della nostra squadra e penso che possiamo anche migliorare”.

Più di così è difficile.

“Beh, come risultati non si può fare di più. Ma come gruppo e come squadra si può sempre migliorare, bisogna sempre mirare alla nuvola più alta”.