Le aperture in Spagna – Messi domina. Real vigile su Pogba

Di seguito le aperture spagnole di oggi mercoledì 4 dicembre 2019:

As

“Liga d’oro, anno d’oro”

Copertina dedicata al Gala del torneo spagnolo che è arrivato al 90° anniversario.

Marca

“Zidane insiste in Pogba”

Il tecnico vuole il suo acquisto a gennaio o giugno. Van de Beek, Eriksen e Fabian nell'”operzione centrocampista” del Real Madrid.

Mundo Deportivo

“Messi ancora per un po’”

Continua ad accumulare record storici di ogni tipo. Leo continua con fame e ha ancora tempo per conseguire altri titoli. Essere il giocatore con più titoli e più gol in un solo club o con più partite al Barcellona sono alla sua portata. Ammette che quando CR7 lo ha raggiunto nel numero di Palloni d’Oro ha sofferto un po’. E Bartomeu assicura che giocherà ancora molti anni.

Sport

“Messi ancora per un po’”

