“Il valore di Bruno Fernandes è fuori dalla nostra portata”. Così, José Mourinho ha commentato le voci intorno all’interesse del Tottenham per il trequartista dello Sporting CP. L’ex Sampdoria era già stato cercato in estate, quando si parlava di una cessione di Eriksen, ma non sarà un obiettivo degli Spurs nelle prossime finestre di mercato.