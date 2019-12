Juve, CR7 ritrova il sorriso in allenamento: “Ho vibrazioni positive”

Il rigore contro il Sassuolo è soltanto l’inizio. In casa Juventus – sottolinea Tuttosport – sono tutti convinti dell’imminente ritorno al top di Cristiano Ronaldo. Sensazioni da campo rafforzate dal diretto interessato: CR7, dopo aver dominato assieme a Paulo Dybala la sfida dei tiri in porta segnando in tutte le maniere (destro, sinistro, al volo), ieri ha rassicurato i milioni di tifosi in tutto il mondo via social: “Vibrazioni positive”. Insomma, il fuoriclasse portoghese avverte di nuovo i segnali giusti. E siccome parliamo del giocatore che meglio sa interpretare i messaggi del proprio corpo – conclude il quotidiano – l’impressione è che già sabato contro la Lazio l’ex Real Madrid compierà un ulteriore passo verso la migliore forma.