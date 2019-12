Napoli, il mistero di Callejon: l’ex intoccabile che ora pensa alla Cina

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, si infittisce il mistero intorno a José Maria Callejon. L’esterno del Napoli è passato repentinamente da intoccabile a panchinaro, tutto in seguito all’ormai tristemente nota rivolta del 5 novembre. Se anche contro l’Udinese Ancelottidovesse escluderlo dai titolari, chiaramente non si potrebbe più parlare di un’esclusione tattica e a quel punto sarebbe lecito pensare che a gennaio, lo spagnolo, possa davvero decidere di prendere la via della Cina visto che i contatti con la Super League vanno avanti da tempo.