Bundes, il ‘Gladbach batte il Bayern e blinda il 1° posto. Dortmund super

Il Borussia Monchengladbach batte di misura il Bayern Monaco e blinda il primo posto in classifica. Scatenato il Borussia Dortmund, che spazza via il Fortuna Dusseldorf, ma il RB Lipsianon sbaglia in casa con l’Hoffenheim. Questi tutti i risultati e i marcatori delle gare giocate questo pomeriggio, valide per il 14° turno di Bundesliga:

Augusta-Magonza 2-1 (15′ Oztunali, 41′ Richter, 65′ rig. Niederlechner)

Borussia Dortmund-Fortuna Dusseldorf 5-0 (42′ e 69′ Reus, 58′ Hazard, 63′ e 74′ Sancho)

Friburgo-Wolfsburg 1-0 (85′ Schmid)

Borussia Monchengladbach-Bayern Monaco 2-1 (49′ Perisic, 60′ e 92′ rig. Bensebaini)

RB Lipsia-Hoffenheim 3-1 (11′ e rig. 52′ Werner, 83′ Sabitzer)

