Arsenal e Manchester United guardano in MLS per rinforzare il loro reparto avanzato. Come riporta il Mirror, le due squadre di Premier League monitorano infatti la crescita del giovane esterno d’attacco dell’Atlanta United, Ezequiel Barco, classe ’99 autore di quattro reti e sei assist in 26 presenze stagionali. L’argentino è arrivato negli States dall’Independiente a gennaio 2018.