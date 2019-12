Inter, senti il vicepres. Barcellona: “Vidal e Rakitic? In mezzo siamo tanti”

Braccio destro di Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, Jordi Cardonner ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport. Il vicepresidente blaugrana, tra il prossimo scontro in Champions League e le voci di mercato, si esprime così: “All’andata, l’Inter mi ha impressionato. È una squadra molto diversa rispetto a quella vista negli ultimi anni, tornata a far parte del lotto dei top team europei. Oggi si può parlare di nuovo di grande Inter. Vidal e Rakitic? Se non giocano tanto è perché, come ha spiegato più volte il nostro allenatore, abbiamo un certo overbooking a centrocampo. Non sono io a dover dire come giocherebbero in altre squadre. Detto questo, ci fa piacere che i nostri calciatori vengano associati a club importanti come Inter e Juve, perché vuol dire che abbiamo una grande rosa”.

Su Lautaro Martinez: “Non parlo mai dei calciatori che non appartengono alla nostra squadra perché rispetto i loro club. Se ne parla tanto? Beh, è importante che si parli dei nostri movimenti, ma devo anche dire che se arrivassero tutti i calciatori di cui leggo i nomi ogni giorno sui giornali, avremmo bisogno di cinque squadre per farli giocare”.