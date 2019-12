Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, sa che è il momento decisivo per il futuro del suo assistito, ma non intende dare certezze secondo le dichiarazioni riportato da La Gazzetta dello Sport: “Come andrà a finire? Non mi sbilancio, vedremo quello che accadrà. Di certo, se tornasse, la Serie A aumenterebbe l’appeal, sia a livello tecnico che televisivo. Quanti Paesi accenderebbero la tv ogni week-end…”. Sullo svedese ci sono da tempo Milan, Bologna e anche il Napoli più defilato.