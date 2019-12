Brasile, dramma Cruzeiro: retrocede per la prima volta. Furia dei tifosi

Prima storica retrocessione per il Cruzeiro, squadra fra le più gloriose del Brasile. Il club, fondato nel 1921 da immigrati italiani, solamente fino a cinque anni fa era la squadra più forte del Brasile, capace di vincere due titoli consecutivi (2013 e 2014) mentre a livello continentale era arrivato a giocare una finale di Copa Libertadores (2009, doppia sfida poi persa contro l’Estudiantes). La clamorosa discesa in Serie B è avvenuta all’ultima giornata, in una drammatica sfida contro il Palmeiras che si è chiusa prima del 90′ a seguito degli incidenti avvenuti allo stadio di Belo Horizonte. I tifosi, furibondi per il clamoroso epilogo, hanno iniziato a dare in escandescenza, spaccando i seggiolini e lanciandoli in campo. Da segnalare anche tentativi di invasioni di campo e lanci di bombe carta. Per cercare di riportare la situazione alla tranquillità, la Polizia militare ha risposto sparando proiettili di gomma, costringendo l’arbitro a decretare all’85’ la fine anticipata dell’incontro.

Classifica finale

Flamengo 90

Santos 74

Palmeiras 74

Gremio 65

Atlético Paranaense 64

Sao Paulo 63

Internacional 57

Corinthians 56

Fortaleza 53

Goias 52

Bahia 49

Vasco da Gama 49

Atlético Mineiro 48

Fluminense 46

Botafogo 43

Ceara 39

Cruzeiro 36

CSA 32

Chapecoense 32

Avai 20

Flamengo campione del Brasile

Flamengo, Santos, Palmeiras, Gremio, Atlético Paranaense e Sao Paulo qualificati alla fase a gironi della Copa Libertadores.

Internacional e Corinthians qualificati ai playoff di Copa Libertadores.

Fortaleza, Goias, Bahia, Vasco da Gama, Atlético Mineiro e Fluminense qualificati alla Copa Sudamericana.

Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaì retrocesse