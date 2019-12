Inter, Vecino: “Barça? In campo sappiamo cosa fare. Godin un simbolo”

Dalle colonne del matchday programme di Inter-Barcellona arrivano alcune dichiarazioni di Matias Vecino alla vigilia del decisivo match di Champions League dei nerazzurri: “E’ una competizione speciale, bellissima. Il mio gol contro il Borussia è il riassunto di quello che proviamo in allenamento. In campo sappiamo esattamente cosa fare, lavoriamo per questo. C’è una connessione speciale in questo gruppo, lo si vede dalle esultanze con i compagni in panchina ma non solo. Nei momenti di difficoltà sappiamo di poter contare su tutti. L’arrivo di Godin all’Inter? Voi lo conoscete come giocatore, io come persona. Appena mi hanno detto che sarebbe arrivato, ho pensato che era esattamente il tipo di ragazzo che ci sarebbe servito, un punto di riferimento in campo e fuori. E beviamo il mate insieme. Io in casa lo faccio sempre, ma in trasferta lo faccio portare a lui”.