L’Adidas ha deciso di omaggiare il popolare manga “Captain Tsubasa”, noto al pubblico italiano nel cartone animato “Holly e Benji”. Il pallone del Mondiale per Club che si disputerà in Qatar dall’11 al 21 dicembre 2019, si chiama “Adidas Tsubasa”. Il pallone è prevalentemente bianco, con dettagli in blu, nero e rosso.