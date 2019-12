Ultime sulle condizioni fisiche di Franck Ribery. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, il francese anche oggi è rimasto all’interno del Centro Sportivo Davide Astori a fare terapie nonostante fosse comunque previsto il reinserimento in gruppo. Adesso resta da vedere se nella giornata di domani, in occasione della pre-rifinitura, potrà gradualmente reinserirsi in gruppo. L’Inter al momento resta in dubbio.