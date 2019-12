Franck Kessié, centrocampista del Milan, ha parlato in esclusiva a SportMediaset del suo rapporto con Pioli e dell’esclusione contro la Juventus: “Mi trovo bene con Pioli come con tutti gli allenatori che ho avuto al Milan. Il fatto che ora io giochi fa capire a tutti come non abbia niente contro lui e lui non abbia niente contro di me”.

L’esclusione contro la Juventus da cosa era dipesa?

“Non ho giocato contro la Juve ma avevo avuto un problema fisico in settimana, niente di grave”.