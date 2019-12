Milan, contatti per Mandzukic. In difesa occhio a Demiral e Todibo

Il Milan continua a cullare il sogno Zlatan Ibrahimovic, anche se i dirigenti stanno iniziando a sondare piste alternative per l’attacco visti i tentennamenti dello svedese. E per il Corriere dello Sport Zvonimir Boban ha già avuto un contatto telefonico con Mario Mandzukic. Il croato è ai margini della rosa della Juventus e gradirebbe un passaggio in rossonero, anche se l’ingaggio pesante da 6 milioni annui spaventa. Con la Juve poi il Milan potrebbe parlare anche di Merih Demiral, anche se per la difesa continua a piacere anche Jean-Clair Todibo del Barcellona.