Tempo di mercato in casa Juve. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri potrebbero acquistare Leandro Paredes per rinforzare il pacchetto di mediana. L’arrivo a Torino dell’ex Roma, si legge, però sarebbe condizionato dal passaggio di Emre Can al Paris Saint-Germain.