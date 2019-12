Boban: “Non si può rifare il Milan di Berlusconi in un solo anno”

Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, è intervenuto ai microfoni diDAZN dopo la pesante sconfitta dei rossoneri sul campo dell’Atalanta: “La prestazione non c’è stata, fa molto male, si può dire sia stata anche imbarazzante. Questo non può essere il Milan, speravamo si potesse proseguire sulle ultime prestazioni. Non ci deve destabilizzare, ma ci deve far pensare tanto, bisogna reagire subito. Oggi parlare dei singoli è difficile, la squadra non ha reagito, non ha letto le situazioni. Non ha saputo giocare con una testa diversa, con esperienza l’avresti portata dall’altra parte. Non si tratta di un giocatore, oggi è un discorso generale. Sul mercato faremo del nostro meglio rispetto alle nostre potenzialità. Dobbiamo pensare bene e migliorare la squadra. Nel ’98 ci fu un’altra partita terribile con la Juve che finì 6-1. Bisogna avere carattere, questo è lo sport. Bisogna a pensare a quello che si è fatto di buono negli ultimi mesi, ma ci vuole una forte reazione da parte di tutti. Qualche volta vorresti essere in campo, possiamo fare quello che vogliamo ma dentro rimani un calciatore. Detto ciò fai il dirigente e provi a pensare a come migliorare la squadra, aiutare l’allenatore e i ragazzi. La difficoltà grande è quando non vedi certe cose che avrebbero dovuto essere abbastanza chiare nelle letture. È però una squadra giovane, è la politica della società. Ci sono altre difficoltà, anche se buttare tutto fuori non è giusto. Perdere fa sempre male, vorremmo essere subito competitivi, ma sappiamo che non possiamo esserlo subito. D’altra parte è normale provare ad esserlo subito. Non pensiamo che si possa rifare in un anno il Milan di Berlusconi, non siamo stupidi. Non riposeremo molto, non sarà un bel Natale”.