Christian Eriksen da gennaio sarà libero di cercare una nuova squadra. Il suo contratto con il Tottenham infatti scadrà a giugno e dopo aver deciso di non rinnovare con gli Spurs tra qualche giorno sarà libero di trattare con un altro club. Tuttavia il danese ha rifiutato per la seconda volta in sei mesi, la proposta del Manchester United e secondo la stampa inglese aspetterà ancora la chiamata del Real Madrid.