Inter, Politano la chiave per altre piste. L’offerta deve essere di 25-30 milioni

Oltre a centrocampista ed esterno sinistro, il resto del mercato dell’Inter è legato di fatto a Politano. L’ex-Sassuolo, infatti, può essere un’uscita dalla quale ottenere un incasso importante. In viale della Liberazione- sottolinea il Corriere dello Sport – per Politano si aspettano un’offerta in linea con quanto la Fiorentina era disposta ad investire la scorsa estate, ovvero tra i 25 e i 30 milioni. A quel punto, infatti, verrebbe realizzata un’importante plusvalenza.

Politano piace anche all’Atalanta, che, non a caso, aveva proposto un giro a tre di prestiti che avrebbe portato anche Barrow al Parma e Kulusevski alla corte di Conte. Il muro della società emiliana ha stoppato tutto. Ma l’Inter continua a lavorare il gioiellino svedese di origini macedoni: l’obiettivo è assicurarselo per giugno: c’è una distanza di 5 milioni, tra 40 e 35, tra domanda e offerta. E, qualora, Politano non lasciasse la Pinetina a gennaio, allora la prossima estate potrebbe essere girato proprio all’Atalanta.