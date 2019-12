Durante la Dubai Sport Conference il fenomeno della Juventus Cristiano Ronaldo ha parlato delle sue aspettative per il 2020: “Spero e ho fiducia nel fatto che il 2020 sia un anno eccellente come lo sono stati gli ultimi. La verità è che io non ho vissuto anni brutti, ma questo perché mi preparo sempre al meglio. Per questo ho fiducia nel fatto che anche il prossimo sarà un grande anno”.