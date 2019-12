La Stampa oggi in edicola fa il punto sul futuro di Paulo Dybala. Ancora non c’è intesa sul rinnovo della Joya che in estate poteva partire. Adesso si è ritrovato ed è centrale nel progetto: non solo un giocatore simbolo per numero di maglia e colpi da campione, ma l’unico vero pezzo di futuro garantito in un attacco bianconero che deve fare i conti con il 32enne Higuain e Ronaldo.