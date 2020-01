Chelsea, Abraham vuole l’ingaggio di Hudson-Odoi: si raffredda il rinnovo

Fumata grigia per il rinnovo di Tammy Abraham col Chelsea. Come riporta la BBC, infatti, le trattative tra le parti si sarebbero per il momento interrotte a causa delle alte pretese economiche dell’attaccante rivelazione in questa prima parte di stagione. Il classe 1997, autore finora di 14 reti e 5 assist in 27 presenze, ha chiesto infatti ai Blues lo stesso stipendio recentemente concesso all’altro giovane talento Callum Hudson-Odoi (circa 180.000 sterline a settimana), raffreddando così l’operazione.