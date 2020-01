Inter, prime immagini delle divise 20/21: strisce zigzagate per la nerazzurra

I ben informati esperti di Footy Headlines rivelano con enorme anticipo le prime immagini della maglia dell’Inter nel 2020-21: presente sia la maglia Home, che quella Away e la terza. Tante le novità, con il nerazzurro che diventa “zigzagato” nella maglia casalinga, estremizzando il concetto presente già nella divisa di quest’anno, mentre i quadrettoni sono la la grande novità della maglia da trasferta, su fondo bianco. Richiamo alla storia invece per la terza maglia, che ricorda la divisa grigrionera in uso in Coppa UEFA negli anni ’90 dall’Inter. Di seguito le immagini: