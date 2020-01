Il 2020 della Juventus prenderà il via con le visite mediche di rito per i nuovi acquisti. A sostenerle sarà Dejan Kulusevski, attaccante svedese di origini macedoni che i bianconeri hanno acquistato dall’Atalanta. Stando a quanto riportato da SkySport il classe 2000 dovrebbe sostenere le visite per il club bianconero il 2 o il 3 di gennaio. Resta ancora da capire se Kulusevski resterà a Torino o se finirà la stagione al Parma