Stoccata di Pep Guardiola nei confronti di Joao Cancelo in conferenza stampa dopo la partita contro l’Everton. “Cancelo ha grandi qualità, ti fa due-tre assist. È un ragazzo ma deve decidere se vuole restare qui a lottare insieme a noi o no. Qui nel Regno Unito ognuno è libero di fare quello che vuole della propria vita”. Valutato 65 milioni, nonostante l’importante esborso il portoghese è stato impiegato poco: appena 7 presenze in Premier League, 16 in tutte le competizioni.