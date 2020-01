Spettatore interessato ieri sugli spalti dell’Allianz Stadium di Torino per assistere a Juventus-Cagliari terminata con un perentorio 4-0 per i padroni di casa. Come riporta il Corriere dello Sport sulle tribune dell’impianto bianconero era presente un emissario del Manchester United. Al centro delle attenzioni ben tre giocatori della Vecchia Signora: Emre Can, Adrien Rabiot oltre al sogno proibito Merih Demiral.