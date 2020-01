Juve, questo CR7 è solo un assaggio. A marzo la condizione sarà al top

L’ottima forma fisica di Cristiano Ronaldo e i gol a grappolo arrivati nelle ultime settimane sono solo un assaggio di quanto il lusitano farà vedere in Primavera: Tuttosport sottolinea che i problemi al ginocchio sono definitivamente archiviati ed è iniziato il piano di rincorsa alla classica primavera ronaldesca, ovvero il periodo in cui CR7 fiorisce in contemporanea con le partite decisive di Champions League. CR7 ha fatto partire il consueto piano Champions, ovvero una preparazione specifica che lo porterà a progressivi miglioramenti della condizione fisica, prevista al top fra il mese di marzo e quello di maggio.