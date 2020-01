Ajax, il Manchester United si fa sotto per Donny van de Beek

Manchester United su Donny van de Beek. È questa la notizia rilanciata questa mattina dal London Evening Standard in merito al mercato dei Red Devils. Secondo quanto riportato il club inglese sarebbe pronto a presentare un’offerta all’Ajax per il centrocampista classe 1997. Qualora l’operazione venisse davvero portata a compimento (al momento non ci sono segnali di apertura da parte dei lancieri) la dirigenza dello United potrebbe pensare di lasciar partire Paul Pogba, centrocampista francese separato in casa nella formazione di Ole Gunnar Solskjaer.