Inter-Eriksen, il Tottenham dice sì allo United. Il giocatore ora rifiuta

L’Inter è in prima fila per l’acquisto di Christian Eriksen. Il club nerazzurro, che ha messo sul piatto un quinquennale da 10 milioni di euro netti a stagione, è in prima fila per l’ingaggio a parametro zero del centrocampista danese in scadenza con il Tottenham.

Gli spurs, appurata la volontà del ragazzo di non rinnovare, spingono per una sua cessione a gennaio e in questo senso hanno accettato l’offerta di 23.6 milioni di euro presentata dal Manchester United. Il giocatore però – scrive ‘Fcinternews’ – ha declinato l’offerta perché non è intenzionato ad accettare la proposta.