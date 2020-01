Non c’è solo Krzysztof Piatek fra i calciatori del Milan nel mirino dell’Aston Villa. Secondo quanto riportato dal Daily Mail il club di Birmingham avrebbe, infatti, avviato i contatti con il rossonero anche per valutare la posizione di Pepe Reina, attuale secondo portiere della formazione di Stefano Pioli alle spalle di Gianluigi Donnarumma con un passato in Premier al Liverpool. Reina (37) sarebbe la prima scelta dei Villains per la porta dopo l’infortunio occorso a Tom Heaton.