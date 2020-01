Secondo le ultime indiscrezioni di Catalunya Ràdio, i dirigenti del Barcellona avrebbero fatto un sondaggio per García Pimienta, allenatore della squadra B, per conoscere la sua disponibilità a sostituire Ernesto Valverde come allenatore ad interim fino alla fine di questa stagione. Gli ultimi risultati ottenuti dai blaugrana infatti hanno fatto storcere il naso alla dirigenza che sta cercando delle alternative per un possibile cambio alla guida del club.