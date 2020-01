Il Real Madrid si è aggiudicato la Supercoppa Spagnola. La squadra di Zidane infatti ha battuto l’Atletico Madrid ai calci di rigore dopo una gara che non si è sbloccata dallo 0-0 dopo ben 120 minuti tra tempi regolamentari e supplementari. Fatali per i colchoneros gli errori di Saul e Thomas e per Simeone si tratta di un’altra finale persa ai rigori contro gli acerrimi rivali del Real Madrid dopo la Champions del 2016.

FINALE SUPERCOPPA SPAGNOLA

Real Madrid-Atletico Madrid 0-0 (4-1 dcr)