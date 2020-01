Il mercato della Juve non subirà alcun stravolgimento in questa finestra gennaio. Neanche dopo il grave infortunio di Demiral. Il club pare intenzionato a confermare la piena fiducia a Rugani, che era già stato bloccato da Fabio Paratici nel pre gara dell’Olimpico. Esclusa anche l’ipotesi di un arrivo anticipato di Romero, che resterà in prestito al Genoa fino al termine della stagione. La Juve resta così, in attesa del ritorno in campo di capitan Chiellini.