Inter-Giroud, ci siamo quasi. Ma prima bisogna cedere Politano

Inter-Olivier Giroud, ci siamo quasi. Come evidenzia questa mattina La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese avrebbe già detto sì a un contratto fino al 2021, anche se tra i due club ballano ancora cinque milioni di differenza: il Chelsea chiede 10 milioni di euro, i nerazzurri offrono la metà bonus compresi.

Sensazioni positive – Una distanza tra le parti che non fa perdere l’ottimismo a Marotta e Ausilio, fiduciosi secondo la rosea di poter regalare a breve a Conte il tanto richiesto vice-Lukaku in attacco. Prima, in ogni caso, servirà però lasciar partire Matteo Politano: occhio alla Roma nell’ottica di un possibile scambio col laterale Leonardo Spinazzola.