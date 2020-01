Nuova avventura per Pepe Reina, che torna a giocare in Premier League a sette anni di distanza. Il portiere spagnolo, che ieri è ufficialmente passato in prestito dal Milan all’Aston Villa, ha mostrato tutta la sua soddisfazione su Instagram: “Sono davvero felice di firmare per una squadra importante e storica come l’Aston Villa. Nuova sfida”, il post dell’ex Napoli e Liverpool.